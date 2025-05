Milan a caccia dell'Europa: ecco gli introiti della Conference League

vedi letture

Il Milan si giocherà contro Roma e Monza le ultime chance di andare in Europa. La competizione più "facile" da raggiungere è ovviamente la Conference League. Quest'anno, come Champions League ed Europa League, anche la Conference ha cambiato format, ma, a differenza delle altre due, non è aumentato il numero di partite. Per questa competizione, la UEFA ha stanziato 285 milioni di euro a stagione, cifra che dovrebbe rimanere uguale anche il prossimo anno e quello successivo.

Quanto potrebbe incassare il Milan se dovesse partecipare a questa coppa europea? Basandoci sui ricavi di questa stagione (e che dovrebbero essere confermati anche quest'anno) riportati da Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), chi si qualifica alla fase a girone unico riceverà 3,17 milioni di euro. Per ogni partita vinta verranno assegnati 400.000 euro per vittoria e 133.000 euro per ogni pareggio. In base alla posizione in classifica, ogni squadra riceverà dei bonus che vanno da 28 a 36 mila euro. I club che arriveranno nei primi otto posti della classifica della prima fase riceveranno ulteriori 400.000 euro mentre le squadre dal 9° al 16° posto riceveranno ulteriori 200.000 euro.

Questi i possibili ricavi per la fase ad eliminazione diretta:

- Qualificazione agli spareggi degli ottavi di finale: 200.000 euro a club (300.000 euro nel ciclo 2021/24)

- Qualificazione agli ottavi di finale: 800.000 euro a club

- Qualificazione ai quarti di finale: 1,3 milioni di euro a club

- Qualificazione alle semifinali: 2,5 milioni di euro a club

- Qualificazione alla finale: 4 milioni di euro a club

- La squadra vincitrice della Conference League riceverà 3 milioni di euro

La novità introdotta quest'anno e che sarà valida per anche per le prossime due stagioni riguarda il terzo criterio di distribuzione che pesa il 20% sul totale, pari a 57 milioni di euro, e che rimpiazza totalmente il market pool e il ranking storico che pesava per la stessa percentuale. Ecco di cosa si tratta: "Il terzo pilastro per la suddivisione dei ricavi UEFA è a sua volta diviso in due e si concentrerà sulla quota di diritti televisivi che la UEFA inerenti non solo la Conference, ma anche l’Europa League. La divisione sarà fra la quota raggiunta sommando tutti i paesi europei e quella ottenuto nei paesi extra UE. L’importo disponibile per la parte europea è suddiviso in 666 quote. La squadra con il punteggio più basso riceve una sola quota (ad esempio 64.000 euro se la parte europea è al 75%). Viene aggiunta una condivisione a ogni grado, con la squadra con il punteggio più alto che riceve 36 azioni. Anche per quanto riguarda l’importo disponibile per la parte extraeuropea è suddiviso in 666 quote. La squadra con il punteggio più basso riceve una quota (ad esempio 21.000 euro se la parte extraeuropea è il 25%). Viene aggiunta una condivisione a ogni grado e la squadra con il punteggio più alto riceve 36 azioni" riporta Calcio e Finanza.