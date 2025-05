Fabregas sul futuro: "Nulla di nuovo. Non aggiungo nulla, sto benissimo"

Con la salvezza matematica acquisita, per il Como la gara di domani contro il Parma (fischio d'inizio ore 15) sarà un'altra occasione per fare vedere i progressi fatti dalla squadra. Il tecnico Cesc Fabregas, in conferenza stampa dal centro sportivo di Mozzate, ha presentato così la sfida: "La partita di Parma è importante per noi, per crescere ancora, voglio vedere i miei ragazzi a che punto sono".

Il momento del Como. "Mi farebbe male vedere la squadra mollare adesso, dopo la salvezza conquistata. Vorrei che avessero la stessa grinta, il ritmo e la concentrazione. Mi farebbe male vedere un cedimento psicologico. La gara di Parma è importante anche per questo, voglio lo stesso atteggiamento delle ultime partite, non si devono sentirsi appagati. Dobbiamo fare bene per il gruppo, per i tifosi e per la società".

Il futuro di Fabregas. "Nulla di nuovo, non posso dire nulla perché non c’è nulla. Sapete più voi le notizie di me. Non aggiungo nulla, qui sto benissimo, ma non ci sono cose nuove per il mio futuro. Le voci non mi interessano".