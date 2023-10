Fagioli: "Giocai live Torino-Milan puntando su pari o vittoria Milan. Persi"

Nelle dichiarazioni alla Procura Federale fatte da Nicolò Fagioli, che Tuttosport ha potuto visionare, il centrocampista ha parlato anche delle scommesse fatte sulle partite di calcio, tenendo a precisare però che non ha mai puntato sulle squadre nelle quali giocava: "La Juventus fino dal periodo delle giovanili ci informava che era vietato per noi tesserati effettuare scommesse sia legali che illegali su partite di calcio: io ho giocato su partite sia di campionati nazionali sia internazionali ma non ho mai scommesso sulla Cremonese o sulla Juventus".

Le altre partite.

Fagioli si è riferito a un Torino-Milan: "Era mia abitudine scommettere spesso su partite di calcio mentre erano in corso di svolgimento. In quell’occasione puntai sul pareggio o sulla vittoria del Milan. Persi perché la partita finì due a uno per il Torino. In relazione alla ricevuta che mi viene mostrata in visione relativa alle partite di Champions League, Porto-Atletico Madrid e Real Madrid-lnter ho scommesso che avrebbero segnato meno di 3 o 4 goal. Anche in questa occasione si trattava di una piattaforma illegale Betart".