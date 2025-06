Milan, almeno otto giocatori non riscattati rientreranno dal prestito

Il Milan sta definendo diverse operazioni in entrata e uscita al termine dei prestiti. Pierre Kalulu è stato ufficialmente riscattato dalla Juventus per 14 milioni più 3 di bonus, mentre Marco Pellegrino ha lasciato i rossoneri per trasferirsi al Boca Juniors dopo il prestito all’Huracan, con un’operazione da 3,5 milioni. Kevin Zeroli, invece, resterà al Monza per un’altra stagione.

Sono otto i giocatori prossimi al rientro, sottolinea l'edizione odierna de Il Giorno, ma tra questi non ci sarà Davide Calabria, il cui contratto scade a fine giugno. Situazione da monitorare per Ismael Bennacer e Tommaso Pobega: Marsiglia e Bologna non intendono spendere i 12 milioni necessari per il riscatto, ma potrebbero chiedere un nuovo prestito. Su Bennacer c’è anche la Fiorentina, che ha rinunciato al riscatto di Yacine Adli.

Devis Vasquez e Lorenzo Colombo, quest’ultimo seguito dal Pisa, non proseguiranno l’avventura a Empoli. Alexis Saelemaekers, reduce da un’ottima stagione con 7 gol e 7 assist alla Roma, potrebbe rientrare a Milano come un acquisto a tutti gli effetti. Diverso il destino di Noah Okafor: pochi minuti in campo e una clausola di riscatto alta (23,5 milioni) porteranno al suo rientro. Infine, Alvaro Morata potrebbe lasciare il Galatasaray, con il Como interessato all’attaccante spagnolo.