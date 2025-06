Shevchenko al Mondiale. E c'è l'incontro con alcuni vecchi compagni rossoneri

Tra i tanti campioni e leggende del calcio che sono andate negli Stati Uniti per assistere al Mondiale per Club, anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko, oggi presidente della Federazione Ucraina. Nel post pubblicato su Instagram, l'ex milanista ha raccontato le sue impressioni e pubblicato alcune foto, in cui compaiono anche altri ex rossoneri: da Demetrio Albertini a Roberto Baggio, passando per Ronaldo il Fenomeno e Bobo Vieri.

Il messaggio di Andriy Shevchenko"È stato un piacere assistere alle prime partite della Coppa del Mondo per club FIFA a Miami. Oltre al calcio, ho avuto modo di incontrare colleghi, Presidenti di tutto il mondo, e tanti amici, leggende del gioco. Scambiare idee e discutere di progetti futuri con altri leader del calcio è sempre fondamentale. Grati per questi giorni preziosi: ogni passo conta mentre lavoriamo per costruire un futuro migliore per la Federazione Ucraina di Calcio".