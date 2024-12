Falcao: "Per me è fondamentale amare la società per cui stai giocando. Non è solo una questione di rispettare la maglia"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex centrocampista della Roma Paulo Roberto Falcao ha parlato del momento del Milan e delle parole di Fonseca:

"L'importante è non è solo attaccarsi alla maglia, è nel momento lì amare la squadra, rispettare la gente, i tifosi che si aspettano sempre qualcosa di più. La cosa importante è quello che tu puoi dare, non è solo una questione di rispettare la maglia. Amare la società per cui tu stai lavorando, per cui tu stai giocando. E questa per me è la cosa fondamentale.

Perché è vera questa cosa che aveva detto Costacurta sui pilastri. Ci hanno messo troppo tempo per rinnovare il Milan, e il Milan questo lo ha pagato 4-5-6 anni dopo. Secondo me la cosa principale è trovare...perché tutti i giocatori vogliono vincere ovviamente però l'allenatore deve guardare bene e sapere cosa deve fare per far giocare bene i suoi giocatori. Sono d'accordo, la società in questo momento è importante, perché se Fonseca deve fare un altro discorso come quello che ha fatto, allora comincia forse a perdere i giocatori".