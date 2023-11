Fallisi boccia Jovic: "Ha sprecato un'altra chance: non è da Milan"

vedi letture

Marco Fallisi, giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina nel suo pezzo sulla rosea ha parlato di Luka Jovic che, ieri contro la Fiorentina, ha avuto l'opportunità di giocare dal primo minuto a causa di tutti gli infortuni che hanno colpito i rossoneri e della squalifica di Olivier Giroud. Pochi palloni toccati, uno decisivo per il rigore su Theo, e un gol clamoroso sbagliato. Il giudizio non è sicuramente positivo per Fallisi che esordisce così: "Il serbo ha sprecato un'altra chance".

Poi il giornalista continua su Jovic: "Pioli si aspettava risposte, il campo ha emesso la solita sentenza: questo Jovic non è ad altezza Milan. Non può bastare la bella palla in profondità per Theo nell’azione del rigore che ha deciso la partita: la bilancia pende dalla parte della palla gol sprecata al 75’, un tiro addosso a Terracciano a porta spalancata".