Fatal Verona? No! Il contrario: Milan incubo dei veronesi, il dato statistico

Il Milan riparte, Fonseca si gode il Natale grazie al gol di Reijnders che su imbeccata dell'altro centrocampista, Fofana, trova la marcatura decisia per la vittoria al Bentegodi nella sfida contro il Verona che ha aperto la 17esima giornata di Serie A. Fatal Verona? Macchè!

I NUMERI OPTA

Il Milan ha vinto otto gare di fila contro l’Hellas Verona in Serie A: solo contro il Siena (nove) i rossoneri vantano una più lunga striscia aperta di successi consecutivi nel torneo. Per la prima volta nella sua storia, l’Hellas Verona ha perso otto gare di fila contro una singola avversaria in Serie A (otto vs Milan).