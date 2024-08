Fattori: "Rabiot al Milan? Lo interpreto come la preparazione del terreno per Allegri"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, arriva il momento di mister Sauro Fattori: "Scambio Abraham-Saelemaekers? Buono per entrambi, si migliorano due situazioni deboli. La Roma ha bisogno di un esterno diverso, Saelemaekers è bravo a livello tattico, mentre Fonseca cerca il definitivo vice Morata. Se poi il Milan dovesse prendere Rabiot, io posso anche interpretarlo come la preparazione del terreno per Max Allegri", ha dichiarato

Poi ancora: "Il francese è l'uomo di fiducia di Max, la voce che lo vuole come possibile sostituto di Fonseca, mi fa riflettere. Fonseca non è mai stato ascoltato, è una persona meno in evidenza, ma secondo me è anche un bravo allenatore e andrebbe lasciato lavorare in tranquillità".