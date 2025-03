Fava Passaro su Lucca: "Vorrei valutarlo meglio prima di promuoverlo per un top club"

Ai microfoni di 1 Station Radio, durante il programma “1 Football Club”, è intervenuto l'ex attaccante dell'Udinese Dino Fava Passaro. Queste le sue parole, iniziando da un giudizio sull'1-1 raccolto dai bianconeri all'Olimpico contro la Lazio: “È stata una bellissima gara, mi sono divertito a vederla. Forse qualcosa in più si poteva ottenere, ma il pareggio alla fine è stato un risultato giusto per quello che si è visto in campo. Alla Lazio resta un po’ di amaro in bocca per non essere riuscita a superare la Juventus. Tuttavia, ci sarà ancora tempo, soprattutto se la Juve dovesse continuare con le prestazioni viste contro l’Atalanta".

Cosa ne pensa di Lorenzo Lucca?

“È un bel giocatore, sicuramente, ma gli farei fare ancora un po’ di esperienza. In Italia, purtroppo, tendiamo a esaltarci subito: appena un giocatore fa una buona stagione, vogliamo subito vederlo in una grande squadra. Ha qualità importanti, ma vorrei valutarlo meglio prima di promuoverlo per un top club. Magari potrebbe stare in una squadra importante, ma non credo sia l’attaccante ideale per le ambizioni del Napoli, soprattutto come titolare".