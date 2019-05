Fedele a MTV: "Gattuso è convinto che il Milan possa farcela, ho fiducia in Ronaldo e Allegri"

Furio Fedele, intervenuto a Milan TV, ha fatto il punto sul momento attuale in casa rossonera.

Sulla Champions: "L'obiettivo sono sei punti, contro Frosinone retrocesso e SPAL apparentemente appagata, bisognerà vedere cosa succederà altrove. Domani a Torino ci sarà una festa molto strana, tra la felicità per i cinque scudetti e la delusione per l'eliminazione dalla Champions. Dall'altra parte ci sarà l'Atalanta e bisognerà capire se avrà smaltito la sconfitta in finale. Bisogna vedere se Gasperini avrà recuperato tutti e sé stesso per la partita più importante della stagione".

Sulle sensazioni di Gattuso: "Contro Bologna e Fiorentina ci sono state due vittorie importantissime, contro i viola all'andata il Milan era stato padrone del campo, poi ci fu un guizzo di Chiesa. Gattuso è fiducioso, ha sempre avuto grande fiducia in sé stesso, ha fiducia nella sua squadra. Dentro di lui è convinto che il Milan possa farcela, ma dirlo suonerebbe come una sfida che non dipende solo dal Milan".

Sulle ultime prestazioni di Suso: "Questo è il Suso che vogliamo vedere, sono stati ingiustificabili i cali di tensione".

Sulla Juventus: "Mi hanno fatto molto piacere le parole di Ronaldo, ha sempre avuta stima di Allegri. Lui domani vuole vincere la partita, ha voglia di tornare a segnare, è ancora in lizza per la classifica cannoniera. Vuole congedarsi col migliore dei modi dall'Allianz Stadium. Mi fido molto di Allegri ma anche di Ronaldo".