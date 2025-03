Fedele: "Non credo che il Milan possa lottare per la Champions, ma se vince a Napoli..."

L'ex direttore Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, spallata al campionato?

"La partita ha messo in evidenza il fatto che l'Atalanta gioca bene davanti ma rischia tanto dietro. Puoi fare certe cose con Cagliari, Venezia, ma quando giochi contro l'Inter rischi eccome. L'Inter ha dato una dimostrazione di grande forza".

E sulla Juve che dice?

"La Juve ha una difesa che non potrebbe giocare in una squadra di media classifica di dieci anni fa. E poi c'è Motta, che si è laureato con 110 e lode ma è un tirocinante e non ha mai avuto un'esperienza così importante. Ma la Juve è la Juve".

Con Motta la Juve può raggiungere il quarto posto?

"Stanno facendo a gara lì per non andarci. Il Bologna è salito, la Lazio si è squagliata, la Roma è risalita. Non credo che la Roma possa lottare però, così come il Milan, che però se vince a Napoli...Dicono che a Motta è stato chiesto di rimettere a posto la Juve tatticamente e di dialogare di più con la squadra? Quando la fune è rotta, è inutile che la rappezzi. Non può andare avanti. Io avrei detto a Motta che si è sbagliato e quindi lo avrei mandato via. Ma oggi è tardi...".