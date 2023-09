Fedez: "Emozionati di essere al fianco del Milan, una squadra ricca di storia e di successi"

Fedez, noto rapper e imprenditore, ha dichiarato in seguito all'ufficialità della partnership tra AC Milan e la sua bibita BOEM: "Siamo molto emozionati di questa prima e importantissima partnership, essere al fianco del Milan, una squadra ricca di storia e di successi con un seguito appassionato in tutto il mondo è per noi motivo di grande orgoglio".