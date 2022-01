Ferrara: "Insigne? Maldini, Totti e Del Piero a 31 anni non hanno dovuto discutere un rinnovo al ribasso"

Ciro Ferrara, ex giocatore di Napoli e Juventus, ha parlato di Lorenzo Insigne ai microfoni di DAZN prima dell’inizio di Juventus-Napoli. Ferrara ha detto: “L'epilogo era scritto, tanti piccoli silenzi hanno fatto sì che alla fine ci fosse un silenzio grande. Nessuno di noi s'è mai trovato in questa situazione, ma bisogna guadare quanto accaduto da due punti di vista: il Napoli ha deciso di abbassare i costi per avere un calcio sostenibile. Dall'altra parte, c'è un giocatore che deve fare una scelta, che è anche stata economica: ma cosa c'è di sbagliato? Va in un nuovo mondo, una nuova esperienza. Sarà un calcio meno stressante e a quelle cifre chi non avrebbe accettato? Maldini, Totti e Del Piero non si sono trovati a discutere un ingaggio al ribasso a 31 anni... Io sarei andato, e non solo per un aspetto economico. È veramente apprezzato dal Napoli? Non è possibile venirsi incontro? No, allora decide di cambiare aria. Farà una esperienza di vita unica e giudicarlo solo per un discorso economico sarebbe sbagliato, veramente”.