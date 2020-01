Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Fabrizio Ferrari, operatore di mercato, ha parlato del rendimento di Piatek. Queste le sue parole: "Comprensibile il suo percorso, non è stato aiutato molto. Non ha avuto molta fortuna nel trovare un contesto che non funziona. Non è la miglior punta del mondo ma neanche un giocatore incapace di giocare in SerieA"