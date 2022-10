Ferrieri Caputi dopo lo storico debutto in A: "Accolta benissimo, è stata una festa"

Ospite negli studi di Rai Sport, Ferrieri Caputi, il primo arbitro donna di sempre in Serie A, ha commentato le emozioni di una giornata storica per lei e l'intero movimento. Si parte subito da un equivoco linguistico: meglio parlare di arbitro o arbitra? Maria Sole risponde con un sorriso: "Risolvetela voi, a me non fa differenza...".

Le emozioni stanno decantando: cosa rimane di questa giornata?

"L'emozione di un debutto che ciascun arbitro sogna all'inizio della propria carriera, e che io coltivavo da 16 anni. Si è realizzato, ed è stato bellissimo per il clima che c'era allo stadio. Le tifoserie mi hanno accolto benissimo, in parte è stata una festa".