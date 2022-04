Festa: "Il Milan può diventare ancora più globale e creare un fatturato simile alle big europee"

MilanNews.it

Carlo Festa, giornalista de "Il Sole 24 Ore", è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti soffermandosi sulle possibilità di crescita del Milan in caso di cessione a Investcorp: “Il Milan può diventare più globale non tanto come brand, ma nel senso di aumentare il giro d’affari anche all’estero per creare un fatturato che sia in qualche modo confrontabile a quello delle big europee. Per questo Investcorp vorrà lavorare sul fronte del marchio, dei diritti tv e delle entrate estere. Il Milan paradossalmente, anche se 1.1 miliardi sono tantissimi se confrontati alla realtà italiana, ha un un prezzo che risulta più basso se correlato ai club inglesi e spagnoli risulta. 1.1 miliardi di euro fra dieci anni potrebbero essere un buon affare”.