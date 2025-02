Feyenoord-Milan, al via la vendita per il settore ospiti. Il costo è di 60€

AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Feyenoord-Milan, sfida valevole per l’andata dei Playoff di Champions League, in programma mercoledì 12 febbraio presso il Feyenoord stadium ‘De Kuip’, saranno disponibili sul sito Vivaticket secondo le seguenti modalità:

- Abbonati 2024/25: dalle ore 14.00 di mercoledì 5 febbraio fino alle 13.59 di giovedì 6 febbraio.

- Titolari di CRN affiliati ai Milan Club: dalle ore 15.00 di giovedì 6 febbraio alle 14.59 di venerdì 7 febbraio

- Titolari di CRN: dalle ore 16:00 di venerdì 7 febbraio la vendita della disponibilità residua.

PREZZI

Il prezzo del biglietto per assistere a Feyenoord-Milan è di 60€.

In seguito all'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF, sulla quale sarà indicato l'orario e il luogo in cui poter ritirare il biglietto il giorno della gara.