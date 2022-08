FFP, ammenda per Juve e Milan. Inter e Roma le italiane più a rischio

Fonte: tuttomercatoweb.com

Come riporta Tuttosport, sono quattro i club di A a rischio sanzione per aver violato i parametri del Financial FairPlay: Milan, Juventus, Inter e Roma. Il club meno a rischio sono propri Milan e Juve, che dovrebbero cavarsela con un'ammenda. Inter e Roma, invece, sono i club più a rischio sotto il punto di vista delle sanzioni.