FFT - Migliori allenatori del mondo nel 2021: Pioli è 17esimo

Il portale FourFourTwo ha stilato la classifica dei 50 migliori allenatori al mondo del 2021. Al primo posto c'è Pep Guardiola, tecnico del Manchester City vincitore della Premier League e finalista in Champions League, seguito dall'allenatore dell'Inter Antonio Conte; gradino più basso del podio per il Cholo Simeone dell'Atletico Madrdi.

In classifica anche Stefano Pioli: l'allenatore del Milan si piazza al 17esimo posto con la seguente motivazione: “Ralf Rangnick era stato già schierato sulla panchina del Milan mentre Stefano Pioli teneva il fortino. Quello che Pioli è riuscito a ottenere, nella sua serie di imbattibilità proseguita in questa stagione, è stato forse colui che ha fatto meglio in rossoneri dai tempi della Champions League.La capacità di Pioli di adattarsi alle situazioni con idee nuove è uno dei motivi principali per cui ha preso il volo al Milan. Gli piace giocare da dietro ma non se è rischioso; gli piace che le sue squadre pressino, ma capisce perché il 38enne Zlatan Ibrahimovic stenta a mantenere una tale intensità. Con un centrocampo costruito su Ismael Bennacer e Franck Kessie, ha mantenuto la sua squadra semplice, efficace e sorprendentemente in lotta per lo scudetto: il Milan ha preso la decisione giusta per fare buone cose“.

Gattuso, tecnico del Napoli, è al 22esimo, Simone Inzaghi al 28esimo e De Zerbi al 40esimo; precede tutti Gasperini al nono posto. Fuori dalla Top 50 di FFT Andrea Pirlo.

LA CLASSIFICA

1) Guardiola

2) Conte

3) Simeone



4) Klopp

5) Nagelsmann

6) Flick

7) Tuchel

8) Pochettino

9) Gasperini

10) Rodgers