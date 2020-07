FIGC, Gravina e Mancini al master sugli impianti sportivi

ANSA) - ROMA, 30 GIU - Un tour dello stadio Olimpico di Roma, una serie di lezioni tenute nella Sala Champions League con gli interventi, tra gli altri, del presidente della Figc Gabriele Gravina, del segretario generale Marco Brunelli e del Commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini: si è aperto così il primo dei due giorni del "Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi", nato nel 1996 a San Marino, che in questi 24 anni ha visto il coinvolgimento di oltre 500 studenti. Le lezioni si svolgono oggi e domani presso lo Stadio Olimpico, mentre giovedì presso la sede Federcalcio è in programma la presentazione dei project work sviluppati dagli studenti, sul tema dell'investimento in tecnologia e digitalizzazione all'interno della realtà Figc. Il progetto è stato concepito per favorire il confronto diretto ed il legame tra chi è seduto in aula ed aspira ad una carriera nel settore sportivo ed il gruppo di professionisti e docenti che collaborano al corso; con il passare degli anni, il masterSport ha rappresentato sempre di più un punto di riferimento a livello italiano ed internazionale, per quanto riguarda le iniziative di formazione nel campo dello sport management, tanto da essere inserito nella classifica dei migliori prodotti formativi del settore, redatta dalla prestigiosa rivista Sport Business International. La 24° edizione del corso è stata avviata nel febbraio 2020, e sta proseguendo verso la sua conclusione, dopo aver visto il coinvolgimento di relatori di primo piano nel settore dello sport management italiano ed internazionale. Il corso si è adattato alla situazione contingente ed ha sviluppato le attività in e-learning nelle scorse settimane, ma, considerando le disposizioni presenti negli ultimi provvedimenti governativi emanati, si è deciso di calendarizzare l'ultimo modulo del MasterSport a Roma nella modalità "in presenza". (ANSA).