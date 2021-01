FIGC, Gravina e Sibilia hanno depositato la candidatura corredata dai rispettivi programmi

Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia hanno depositato la candidatura alla presidenza della FIGC corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento - riporta SportMediaset - ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 22 febbraio (ore 8 in prima convocazione, 10.30 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. La candidatura di Gravina è stata sottoscritta da Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC, mentre quella di Sibilia dalla Lega Nazionale Dilettanti.