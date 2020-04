FIGC, Gravina: "Pronti a integrare il protocollo per la ripresa del calcio e a ripartire il 18"

Nel corso del comunicato in cui ha analizzato le ultime decisioni del Governo, che ieri ha annunciato la ripresa degli allenamenti per gli atleti di sport collettivi a partire dal prossimo 18 maggio, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato anche le critiche sollevate dal Ministro dello Sport Spadafora sul protocollo redatto dalla commissione medico-scientifica della FIGC. E s'è detto pronto a correggerlo: "La Commissione medico scientifica della FIGC ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza, ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato del CONI e riconoscendo l’FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto. Una volta migliorato, ci potranno essere tutti i presupposti per il via libera definitivo al 18 maggio".