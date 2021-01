Figc, Ulivieri: "Stipendi? Dovere di tutti sostenere il sistema"

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Questo è un momento di estrema difficoltà, penso che ognuno di noi debba fare la propria parte. È un dovere di tutti contribuire a tenere in piedi il sistema". Lo dice il presidente dell'Associazione italiana allenatori Renzo Ulivieri, entrando al consiglio federale della Figc, in merito a un possibile nuovo via libera ai club, come da richiesta avanzata ieri dalla Lega di A, possano continuare a posticipare ai mesi successivi le tranche di pagamento degli stipendi ai loro tesserati per far fronte all'emergenza Covid, senza per questo incorrere a penalizzazioni in classifica. (ANSA).