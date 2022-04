Figli d’arte e settore giovanile: al Milan la storia continua con Comotto

MilanNews.it

Il Milan ha una lunga storia di figli d’arte che sono cresciuti nel proprio settore giovanile. Oggi sulla Gazzetta dello Sport si è parlato dei diversi figli illustri di ex calciatori che stanno provando a seguire le orme dei padri e il Milan, come storie di questo tipo, non è secondo a nessuno. Da Christian a Daniel Maldini passando per Simone Andrea Ganz, Andrea Petagna ad Alessandro Mastalli giusto per ricordarne alcuni che sono passati dal Vismara fino ad arrivare a Lapo Nava (che ha collezionato anche delle panchine in Serie A lo scorso anno) e a Christian Comotto. Il trequartista classe 2008, figlio dell’ex calciatore e oggi dirigente Gianluca Comotto e della manager sportiva Marianna Mecacci (con esperienze dirigenziali nell’Inter e nel Milan, oggi all’agenzia GR Sports, che segue tra gli altri anche Sandro Tonali ).

Christian è un giovane talento di grande prospettiva a detta di molti addetti ai lavori che gioca nell’Under 14 rossonera: lo scorso 20 febbraio ha deciso la partita più sentita di tutte, ovvero il derby contro l’Inter, con un gol su rigore al 18’ del primo tempo. Il baby Comotto ha già collezionato 9 goal in 12 partite in un campionato stravinto dal Milan con 15 vittorie su 15 (manca l’ultima gara, domenica contro il Monza); formazione under 14 guidata da Marco Merlo. Il percorso è ancora lungo, ma i spesso i figli d’arte, al Milan, hanno costruito la loro storia.