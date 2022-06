Filippo Galli: "Maldini e Massara vogliono proseguire: dalla seconda stella alla Champions"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha detto la sua circa la situazione rinnovi di Maldini e Massara, ancora non arrivati. Galli si è espresso così: "Non credo che uno slittamento di qualche giorno possa cambiare le cose: Maldini e Massara vogliono proseguire a lavorare per portare il club ancora più in alto, dalla seconda stella a una Champions da protagonisti..."