Filippo Galli ricorda Farina: "Ti ricordo con grande affetto"

Nella giornata di oggi, martedì 22 aprile 2025, si è spento Giuseppe "Giussy" Farina che dal 1982 al 1986 fu presidente del Milan. Fu lui stesso a cederlo a Silvio Berlusconi. L'ex prorpietario rossonero avrebbe compiuto 92 anni in luglio. Nel suo primo anno alla guida del club, i rossoneri non riuscirono a evitare la seconda retrocessione in B della loro storia. La cessione al gruppo di Berlusconi nel 1986 arrivò appena in tempo per evitare il fallimento del club.

L'ex calciatore rossonero Filippo Galli ha voluto ricordare sul suo profilo Instagram l'ex presidente Farina: "Giussy Farina. Sei stato il primo Presidente davanti al quale mi son trovato per firmare un contratto da professionista al Milan. Ti ricordo con grande affetto. Riposa in pace. Condoglianze alla famiglia".