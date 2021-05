Finale di Champions a Porto. Ceferin: "Il governo britannico ha voluto tutelare i suoi cittadini"

Il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, ha spiegato il cambio sede della finale di Champions League: "Accettiamo che la decisione del governo britannico di inserire la Turchia nella lista rossa dei viaggi sia stata presa in buona fede e nel migliore interesse di proteggere i suoi cittadini dalla diffusione del virus. Le difficoltà per spostare la finale sono grandi e la FA e le autorità hanno fatto ogni sforzo per provare a mettere in scena la partita in Inghilterra e vorrei ringraziarli per il loro lavoro nel cercare di realizzarlo".