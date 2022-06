Financial Times - L'incredibile settimana di Cardinale. Ma il futuro determinerà le ambizioni di RedBird

MilanNews.it

Come scrive il Financial Times, per Gerry Cardinale è stata una settimana incredibile: per il capo di RedBird Capital è arrivata la firma per il passaggio di proprietà da Elliott al fondo che lui porta avanti dal 2014. L'ex allievo di Goldman non è nuovo ad entrare nel mondo dello sport: con il Tolosa, infatti, ha raggiunto la promozione in Ligue 1. Ora Cardinale ha in mano il Milan campione d'Italia dopo 11 anni e le prossime settimane determineranno se le ambizioni del nuovo proprietario americano del club si scontreranno con la realtà del mercato italiano.