Fine primo tempo: Maignan salva il Milan, Pulisic lo sveglia da corner

FINE PRIMO TEMPO - Duplice fischio a San Siro. Partita divertente che il Milan aveva cominciato con qualche sbadiglio di troppo: tre occasioni concesse ai belgi in ripartenza con altrettante parate di Maignan, decisivo. I rossoneri hanno faticato a trovare ritmo e spazi: piano piano è uscito il Diavolo con qualche fiammata di Rafael Leao ma soprattutto con il coniglio dal cilindro di Christian Pulisic che segna da calcio d'angolo il primo gol olimpico della storia rossonera. Poco dopo, al 40', Onyedika viene espulso con il Var: adesso il Milan ha 45 minuti per portare a termine il lavoro magari con qualche gol in più vista l'importanza della differenza reti.