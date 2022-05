Finge di avere il Covid per guarda la finale di Coppa del Re: il il Deportivo La Coruna licenzia Menudo

MilanNews.it

A cinque giornate dalla fine del campionato di terza divisione, il Deportivo La Coruna ha licenziato il suo numero 10. Come scrive El Pais, infatti, il comportamento di Juan Carlos Menudo ha portato la società galiziana a prendere questa decisione esemplare; il giocatore ha saltato la trasferta sul campo del Talavera per assistere alla finale di Copa del Rey giocata la scorsa settimana tra Betis e Valencia. Tifoso della formazione andalusa, Menudo aveva finto di aver contratto il coronavirus per saltare gli ultimi allenamenti ed evitare la convocazione.