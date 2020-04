Finire la stagione la priorità della UEFA. Ma in caso di stop sarà lei a decidere sulle Coppe

Lungo approfondimento sulla ripresa dei campionati sulla Gazzetta oggi in edicola. La UEFA ha invitato le Leghe a finire la stagione integralmente durante la riunione di ieri. Tre però le alternative, le ipotesi di lavoro, a seconda della situazione per ogni Federazione. La prima è quella di giocare tutte le gare, come obiettivo principale. Poi quella di finire nel caso i campionati con formula ridotta, ovvero con play-off, spareggi, mini tornei. Il terzo caso è quello di uno stop anticipato: sarà la UEFA a dare alle singole leghe le direttive per la classifica finale valida per le Coppe.