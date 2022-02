Finisce 2-2 tra Salernitana e Milan: la classifica aggiornata

Occasione sprecata per il Milan, che nell'anticipo della ventiseiesima giornata non è andato oltre il pareggio contro la Salernitana, guadagnando un solo punto. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 56

Inter 54**

Napoli 53*

Juventus 47

Atalanta 44**

Lazio 42*

Roma 41

Fiorentina 39**

Verona 37

Torino 33*

Empoli 31

Sassuolo 30*

Bologna 28**

Spezia 26*

Sampdoria 26

Udinese 24***

Venezia 21**

Cagliari 21*

Genoa 15*

Salernitana 14**

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno

