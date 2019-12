Fiorentina, Alberto Aquilani nello staff di Iachini

Dopo quasi cinque anni, Alberto Aquilani ritorna a far parte della prima squadra della Fiorentina. L'ex centrocampista viola, ritiratosi la scorsa estate, non tornerà più nei panni di calciatore ma entrerà a far parte dello staff di Beppe Iachini. Aquilani, ex centrocampista tra le altre di Roma, Liverpool, Juventus e Milan, secondo il Corriere dello Sport ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico del nuovo allenatore Viola chiamato a risollevare le sorti di una squadra in grande crisi. Per Aquilani, quindi, questa sarà la prima esperienza in uno staff di una prima squadra dopo che nei mesi scorsi aveva lavorato nell'Under 18 proprio della società viola.