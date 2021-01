Fiorentina, Antognoni: "Pato? È un nome interessante, valutiamo dove c'è la possibilità"

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN e ha commentato le voci relativa ad un possibile interesse su Gomez ed Alexandre Pato, ex attaccante rossonero: "Gomez e Pato? In questo momento abbiamo operato più che altro in uscita con quattro giocatori e ora ci stiamo muovendo per far entrare qualcuno che migliori questa rosa. I nomi fatti sono interessanti, ma valutiamo attentamente dove c'è possibilità. Gennaio non è un mese facile per comprare e cercare giocatori, però ci stiamo muovendo per questo".