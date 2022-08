Fiorentina, Barone: "C'erano squadre di A, Liga e Premier su Milenkovic"

MilanNews.it

C'è una squadra che vi ha fatto vacillare per un momento con Milenkovic? E' questa una delle domande poste a Joe Barone nella conferenza stampa che ha ufficializzato il rinnovo di Nikola Milenkovic. Il direttore generale della Fiorentina ha risposto così: "Ce ne sono state sia squadre italiane, che spagnole che inglesi. Ma siamo stati dal primo giorno sempre molto aperti e onesti con Milenkovic. Abbiamo sempre parlato delle possibilità future, io sono sempre stato sicuro delle carte che avevamo a nostro favore per convincerlo. Si vede, poi, che con il cuore Nikola ha visto una situazione virtuosa che si è già creata e che continua. In ritiro siamo andati con una squadra abbastanza fatta, completa. Si è fatto un ritiro abbastanza lungo, siamo convinti che il lavoro del mister e del gruppo si vedrà durante l'anno. Abbiamo leader come Biraghi, come il nostro vice-capitano Milenkovic. Credo che il gruppo sia pronto per affrontare tutte le competizioni".