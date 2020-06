Kevin-Prince Boateng è destinato a tornare alla Fiorentina: secondo beIN Sports, il Besiktas ha deciso di non riscattare il centrocampista ghanese nonostante i due gol in otto presenze, né di tentare di estendere il prestito per un'altra stagione. Dietro la scelta ci sarebbe anche l'elevato costo del giocatore in termini di ingaggio.