Fiorentina, Commisso punta un grande colpo: viola in pole per Torreira

Fiorentina in pole position per Lucas Torreira. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i viola sarebbero in vantaggio per un grandissimo colpo come il ritorno in Italia del centrocampista uruguaiano. Trattativa non facile, ovviamente: l'ex Sampdoria è nel mirino anche del Torino, ma soprattutto dell'Atlético Madrid. Rispetto ai Colchoneros, però, la società di Commisso sarebbe in posizione di vantaggio, perché avrebbe offerto al giocatore, che da tempo vuole tornare in Serie A, un ruolo di primo piano. Cosa che Simeone non può garantirgli. Da superare c'è la resistenza dell'Arsenal: il tecnico Arteta non lo ha fatto giocare negli ultimi tempi, ma i Gunners non sembrano disposti a fare particolari sconti per questo motivo.