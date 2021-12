Fiorentina Femminile, tentazione Boquete: la spagnola è in uscita dal Milan

Il futuro di Veronica Boquete sarà lontano dal Milan dove dopo la rottura con il tecnico Maurizio Ganz è finita ai margini della squadra in attesa della riapertura del mercato. La centrocampista offensiva classe '87 potrebbe però restare in Italia visto che la Fiorentina le ha messo gli occhi addosso e sta provando a convincerla a sposare il progetto viola e rinforzare così in maniera importante la rosa a disposizione di Panico. Lo riferisce Ilcalciofemminileicf.com spiegando che il club toscano avrebbe messo nel mirino anche Valentina Giacinti, altra giocatrice che non ha un rapporto idilliaco col tecnico Ganz, spiegando però che in questo caso si tratta di una trattativa molto più che difficile da portare in porto.