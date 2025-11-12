Fiorentina, il Ds Goretti: "Pioli non ha mai chiesto una buonuscita: pensava di poter risolvere la situazione"

Roberto Goretti nel pomeriggio di mercoledì è stato presentato ufficialmente come nuovo direttore sportivo della Fiorentina, nonostante sia già in carica da alcuni giorni, accompagnando la squadra nel pareggio per 2-2 maturato al Ferraris lo scorso weekend contro il Genoa. Accanto a lui anche il nuovo allenatore Viola, l'ex granata Paolo Vanoli. Di seguito le parole di Goretti, riprese da Tuttomercatoweb.com, sulla situazione attuale della squadra.

Le parole di Goretti su questa situazione: "Sul caos ho qualcosa da ridire: la società è stata pronta, poi i fatti essenziali sono sempre conditi da una serie di notizie che non sempre sono vere. Dalle dimissioni di Pradè, al Lecce, fino a Pioli, tutti si sono rivelati pronti. Su Pioli è stata una decisione sofferta e un'ammissione che abbiamo sbagliato tutti. Lui è stato esonerato, non ha mai chiesto una buonuscita e pensava di poter risolvere la situazione. È stata una decisione umanamente e professionalmente sofferta. Così come l'addio di Pradè, che un anno fa mi ha coinvolto in questa avventura e lo ringrazio. Abbiamo deciso di fare un reset perché i risultati si vedono dalla classifica. Dobbiamo trasmettere ai calciatori che ci sarà da soffrire e che questa situazione durerà a lungo".