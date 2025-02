Fiorentina, il giovane Harder: "Adli mi piace veramente tanto"

Intervista ai canali ufficiali della Fiorentina per il giovane centrocampista Jonas Harder, che in questa stagione sta facendo spola tra Primavera e prima squadra (in cui ha fatto l'esordio subentrando in Conference League contro il LASK). Tra le altre cose ha parlato anche di due ex Milan che ha incontrato sulle rive dell'Arno: Yacine Adli e Jack Bonaventura.

Ha un ruolo preferito?

"Ho ricoperto quasi tutti i ruoli del centrocampo, credo di essere molto duttile. In questo momento penso di essere più adatto come mezzala, ma in futuro mi vedo come play davanti alla difesa".

Ha legato con qualche compagno in particolare?

"Praticamente con tutti, posso fare il nome di Rubino nella fattispecie. Perché comunque ci vediamo anche al di fuori di quello che è il campo, abbiamo fatto anche le vacanze insieme".

C'è una partita che ricorda più delle altre?

"L'esordio al Franchi. E' stato l'emozione più grande della mia vita, perché l'ho fatto con i colori della squadra che tifavo fin da piccolo".

Si ispira a qualcuno della prima squadra?

"Adli è un giocatore che mi piace veramente tanto, ha visione. Un altro fortissimo con cui ho potuto allenarmi è stato Bonaventura: gli dovrei tutto".

C'è un allenatore che nella sua carriera è stato importante?

"Sicuramente mister Galloppa che ho avuto fin dall'Under 16, mi ha dato sempre tantissimo aiutandomi in tutto".

Qual è il suo obiettivo?

"Non me ne sono prefissato uno, senz'altro giocare nella Fiorentina ad alti livelli. Quello maggiore è la vittoria di un Mondiale con la maglia della Nazionale italiana".