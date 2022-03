Fiorentina, invettiva dantesca contro Vlahovic: "Un malvagio traditor"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Omai non vo' che più favelle | malvagio traditor; ch'a la tua onta | io porterò di te vere novelle": inizia così la serata della Curva Fiesole contro Dusan Vlahovic, con una serie di striscioni esposti nel cuore pulsante del tifo (oltre ai 10mila fischietti distribuiti in stile Ronaldo, ndr) che richiamano alla mente il canto numero XXXII dell'Inferno di Dante, quello che narra delle sventure negli inferi di coloro che in vita sono stati traditori. Un chiaro riferimento al serbo, passato alla Juventus a gennaio, scrive Firenze Viola.