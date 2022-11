Fiorentina, Italiano: "Giocheremo contro un Milan stellare: cercheremo di chiudere nel migliore dei modi"

MilanNews.it

In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche del momento e della crescita di Jonathan Ikone: "Gli manca cinismo, concretezza, non è questione di cattiveria. Sono caratteristiche: è bravo a puntare l'uomo e saltarlo, a smarcarsi, a fare assist. Deve crescere sotto porta, come altri compagni: stavamo mettendo in pericolo una partita nel primo tempo. Dobbiamo crescere tutti in concretezza, soprattutto quando creiamo tanto. Segniamo con continuità, lavorare paga, non mollare anche: cerchiamo di chiudere bene, concentriamoci sul Milan in questi tre giorni, poi lavoreremo sui difetti".

Ha poi proseguito in conferenza: "I ragazzi stavano soffrendo per un periodo in cui fai prestazioni e non vinci. Le reazioni dei ragazzi ai gol e di chi ci tiene a venire fuori da questo momento. Tutti hanno voglia di rimediare quel periodo, ma non dobbiamo fermarci. Domenica giocheremo contro un Milan stellare e cercheremo di chiudere nel migliore dei modi. Bene i tre punti, ma testa a domenica".