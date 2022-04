Fiorentina, Juventus e Milan su Milenkovic ma non è esclusa l'ipotesi rinnovo

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da La Nazione, il futuro di Nikola Milenkovic è ancora tutto da scrivere, dopo il rinnovo dello scorso anno, fino al 2023, che lo aveva allontanato dal pressing del West Ham. L'interesse degli inglesi, in 12 mesi, è diminuito ma in Italia non sono mancati i sondaggi della Juventus e del Milan, con Stefano Pioli che lo conosce bene e lo vorrebbe con sé al Milan. Tutto questo mentre la Fiorentina si sta preparando alla volata finale per conquistare l’Europa. Con in testa anche la possibilità di prolungare ancora il contratto di Milenkovic.