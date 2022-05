Fiorentina, la curva Fiesole contesta il mercato: "Torreira a Firenze, Barone all'Arsenal"

MilanNews.it

Non ancora ufficialmente iniziato e già il calciomercato fa discutere, e non poco. Il caso è quello della Fiorentina, in cui la curva Fiesole si è espressa sulla possibilità di mancato riscatto di Lucas Torreira. I sostenitori Viola hanno preso posizione in favore del calciatore e si sono scagliati contro Joe Barone. Nella notte, in zona stadio, è stato esposto uno striscione con scritto: “Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal”. La questione del riscatto dell'uruguaiano è ancora in piedi e le parti nei prossimi giorni proveranno a trattare la permanenza del centrocampista, ma la trattativa appare in ogni caso molto complicata, nonostante la volontà del giocatore di restare a Firenze.