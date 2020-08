Fiorentina, metà settembre la deadline per Chiesa: o cessione o rinnovo

Stando a quanto riferito da FirenzeViola.it, l'inizio del campionato rappresenterebbe la deadline tra Federico Chiesa e la Fiorentina: o cessione o rinnovo per il figlio d'arte, il cui contratto scadrà nel 2022. L'attaccante piace al Milan, ma i viola non fanno sconti e non accettano contropartite, di conseguenza sarà molto complicato portarlo in rossonero. Discorso simile per Milenkovic: l'agente lo porterebbe al Milan, ma Commisso vuole tenerlo, motivo per cui il serbo sarà ceduto solo a seguito di una proposta congrua. Anche il difensore ha un contratto in scadenza nel 2022, di conseguenza anche in assenza di prolungamento non ci sarà il rischio immediato di un addio a parametro zero.