Fiorentina-Milan, al Franchi applausi per mister Stefano Pioli

Il mister lo aveva ammesso candidamente alla vigilia; quella contro la Fiorentina non sarà mai una partita come le altre per lui. E infatti al Franchi Stefano Pioli ha trovato affetto e tanti applausi del pubblico viola durante la fase di riscaldamento. Il tecnico emiliano inoltre si è anche soffermato nei pressi della panchina della Fiorentina per salutare due membri dello staff medico.