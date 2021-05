Fiorentina, Pezzella verso l'addio: oggi il suo agente sarà a Milano

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, è in scadenza nel 2022, ma potrebbe dire già addio ai viola questa estate. Come riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, il suo agente Martin Guastadisegno è stato ieri nel centro sportivo gigliato, mentre oggi sarà a Milano. In passato, il Milan aveva manifestato un interesse per il centrale argentino, chissà che il suo nome non possa tornare di moda.