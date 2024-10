Fiorentina, Quarta: "Sono felice per la vittoria contro il Milan, contro una grande squadra"

Proprio in questi giorni, Lucas Martinez Quarta ha festeggiato i 4 anni dal suo arrivo in Italia, alla Fiorentina. Il Chino è ad oggi uno dei senatori del rinnovato gruppo viola, tanto da aver scalato le gerarchie fino al ruolo di vice capitano alle spalle di Cristiano Biraghi. Il difensore argentino, in esclusiva per TuttoMercatoWeb, dall'interno del Viola Park si è raccontato toccando tanti temi legati all'attualità del mondo viola con deviazioni anche su alcuni retroscena di mercato.

Dopo le prime settimane della nuova stagione, come sta Martinez Quarta e come sta la Fiorentina?

"Mi sento bene. Sono felice per la vittoria contro il Milan, contro una grande squadra. Bravissimi i ragazzi. Ora è il momento di lavorare bene, staccare un po' la spina con qualche giorno libero e poi ci prepareremo per il Lecce".

Si può dire che dal successo col Milan inizia un nuovo campionato per la Fiorentina?

"Sì. Avevamo bisogno di una vittoria come questa, soprattutto per come siamo scesi in campo, con la giusta mentalità. Se riusciremo a mantenerla da qui alla fine ci toglieremo delle belle soddisfazioni".

Modulo e difesa. La squadra ha espresso la propria preferenza sulla linea a 3 o a 4?

"Il mister è arrivato con l'idea di giocare con la difesa a tre e lo abbiamo fatto per alcune partite, poi abbiamo cambiato qualcosa. Ultimamente abbiamo fatto buoni risultati con la difesa a 4 quindi penso che continueremo così. Ovviamente lavoreremo anche con la linea a 3, il mister tiene molto a questo modulo. E noi giocatori saremo pronti per tutto".