Fiorentina, tutto su Vlahovic: pronto un nuovo contratto da 3 milioni all'anno

La Fiorentina vuole trattenere Vlahovic, attaccante che piace molto al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la proposta della società viola è chiara: due anni in più di contratto (quindi fino al 2025) con uno stipendio vicino ai 3 milioni netti. Nell’accordo ci sarebbe anche una clausola rescissoria accessibie, intorno ai 60-70 milioni. Vlahovic non ha chiuso la porta in faccia alla Fiorentina, perché sente di dovere molto sia alla città che al presidente Commisso, però vuole garanzie. La sensazione è che almeno per un altro anno resterà a Firenze.